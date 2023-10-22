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o
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29
o
كسروان
29
o
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30
o
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29
o
البقاع
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آخر الأخبار
2023-10-22 | 02:28
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الجيش الإسرائيلي: قرار بإخلاء 14 بلدة إضافية شمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان بعد قرار سابق بإخلاء 29 بلدة
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