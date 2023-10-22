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o
متن
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كسروان
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o
الشمال
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o
الجنوب
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o
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معلومات للـLBCI: محاولات تجري من قبل الصليب الأحمر واليونيفيل والجيش لسحب جثث من نقطة حدودية
آخر الأخبار
2023-10-22 | 10:35
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معلومات للـLBCI: محاولات تجري من قبل الصليب الأحمر واليونيفيل والجيش لسحب جثث من نقطة حدودية
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