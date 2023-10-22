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الأونروا للعربية: نرسل للجانب الإسرائيلي إحداثيات مواقعنا مرتين يوميا لتجنب قصفها

آخر الأخبار
2023-10-22 | 10:34
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الأونروا للعربية: نرسل للجانب الإسرائيلي إحداثيات مواقعنا مرتين يوميا لتجنب قصفها
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الأونروا للعربية: نرسل للجانب الإسرائيلي إحداثيات مواقعنا مرتين يوميا لتجنب قصفها

 
 
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