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بلومبرغ عن مسؤولين مطلعين: إسرائيل قررت دعم الجهود الدبلوماسية لإطلاق الرهائن ما قد يؤخر العملية البرية بغزة
آخر الأخبار
2023-10-22 | 12:02
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بلومبرغ عن مسؤولين مطلعين: إسرائيل قررت دعم الجهود الدبلوماسية لإطلاق الرهائن ما قد يؤخر العملية البرية بغزة
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