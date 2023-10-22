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البيت الأبيض: بايدن بحث في اتصال مع زعماء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا الحرب بين إسرائيل وحماس
آخر الأخبار
2023-10-22 | 15:23
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البيت الأبيض: بايدن بحث في اتصال مع زعماء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا الحرب بين إسرائيل وحماس
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