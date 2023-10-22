الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مدير المستشفى الإندونيسي في غزة للجزيرة: نجري عمليات جراحية بدون تخدير لنقص الإمكانات

آخر الأخبار
2023-10-22 | 16:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مدير المستشفى الإندونيسي في غزة للجزيرة: نجري عمليات جراحية بدون تخدير لنقص الإمكانات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مدير المستشفى الإندونيسي في غزة للجزيرة: نجري عمليات جراحية بدون تخدير لنقص الإمكانات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المستشفى

الإندونيسي

للجزيرة:

عمليات

جراحية

تخدير

الإمكانات

LBCI التالي
التحكم المروري: جريحان نتيجة انقلاب بيك اب على اوتوستراد الغازية باتجاه صيدا
الجيش الإسرائيلي: 307 جنديا وضابطا سقطوا منذ بداية الحرب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
00:49

احصاءات غرفة التحكم المروري: 10 جرحى في 7 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

LBCI
صحف اليوم
00:43

مصرف لبنان يستعد: خطة طوارئ تؤمّن تمويلا بالعملة الأجنبية (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:33

بوحبيب إلى سوريا ولقاء مع نظيره (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
00:25

جلسة لمجلس الأمن الدولي ولبنان غائب (الجمهورية)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
00:49

احصاءات غرفة التحكم المروري: 10 جرحى في 7 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
00:07

المقاومة الإسلامية تنعى عباس علي السوقية "علي الهادي" من بلدة عيناثا جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
17:57

وزارة الخارجية الاميركية تدعو مواطينيها إلى مغادرة لبنان "لمن يرغب"

LBCI
آخر الأخبار
17:27

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة: المساعدات التي دخلت هي بحوزة وكالة الأونروا ولم تسلم لوزارة الصحة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:43

مصرف لبنان يستعد: خطة طوارئ تؤمّن تمويلا بالعملة الأجنبية (الاخبار)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-21

تعرّفوا على تاريخ لبنان… بالكتُب والصوَر

LBCI
منوعات
2023-10-04

بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-18

الجزيرة: انفجار ضخم يهز مدينة تل أبيب إثر اعتراض صاروخي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:08

بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

عدد الأطفال الضحايا في حرب غزة يقارب نصف من سقطوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

النقب.. ليست مجرد صحراء بالنسبة لاسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إسرائيل ترفضُ تسلّمَ إثنين من الأسرى... فما هي دوافعُها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:23

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
11:55

معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل

LBCI
أخبار لبنان
16:57

استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
08:23

نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره

LBCI
خبر عاجل
12:14

قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا

LBCI
أخبار لبنان
05:51

طيران الشرق الاوسط: إلغاء رحلة بيروت - أثينا - بيروت ليوم الاثنين 23 تشرين الاول

LBCI
خبر عاجل
15:16

انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا

LBCI
منوعات
16:35

علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More