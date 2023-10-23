كتائب القسام: قصفنا بئر السبع برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين

جوليا بطرس تخرج عن صمتها.. ماذا قالت للفلسطينيين؟

جوليا بطرس تخرج عن صمتها.. ماذا قالت للفلسطينيين؟

أشعلت غضباً واسعاً بعد تضامنها مع غزة... هذا ما حصل مع الناشطة البيئية غريتا تونبرغ! (صور)