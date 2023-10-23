حجار جال في صور وتفقد مراكز إيواء النازحين: نحاول قدر المستطاع الإستجابة للحالة الطارئة

حجار جال في صور وتفقد مراكز إيواء النازحين: نحاول قدر المستطاع الإستجابة للحالة الطارئة

إستكمل وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار جولته الحنوبية بزيارة مركز الشؤون الإجتماعية في صور، حيث عقد إجتماعًا مع مجموعة من الجمعيات الناشطة في المنطقة، ثم زار مؤسسة عامل، بعدها انتقل إلى إتحاد بلديات قضاء صور حيث التقى رئيس الإتحاد المهندس حسن دبوق ومدير وحدة الكوارث مرتضى مهنا واستمع إلى شرح مفصل عن عدد النازحين في القضاء وكل ما يتعلق بهم من تأمين حاجياتهم والنواقص وغيرها.



ثم تفقد حجار مراكز إيواء النازحين اللبنانيين من القرى الحدودية جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة، واطلع على الأجواء. وكان له تصريح عبر فيه عن فخره بالعملية الممكننة والمتابعة والرصد في وحدة إدارة الكوارث من أجل تلبية حاجات النازحين، وتم الإتفاق على كيفية التنسيق في ظل الإحتياجات الكبيرة.



وقال: "في ظل الأوضاع الراهنة، نوجه النداء لكل الشركاء من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية والجمعيات للتعاون في تأمين إحتياجات النازحين سواء في مراكز الإيواء أو منازل القضاء، كما لا بد من الإلتفات إلى الأهالي الصامدين في منازلهم على الحدود، داعيًا إلى التحرك وتحديد كافة متطلباتهم والعمل على تأمينها وذلك بالشراكة مع كل الوزارات والمؤسسات".



وأكد أننا "نحاول قدر المستطاع الإستجابة للحالة الطارئة عسى أن تذهب الأمور إلى وضع أكثر إيجابية".