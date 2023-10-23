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البيت الأبيض: إسرائيل هي من ستقرر خطواتها في غزة لكننا نركز على خيار إطلاق الرهائن
آخر الأخبار
2023-10-23 | 08:54
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البيت الأبيض: إسرائيل هي من ستقرر خطواتها في غزة لكننا نركز على خيار إطلاق الرهائن
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