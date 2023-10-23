سرايا القدس: قصفنا الحشود العسكرية الإسرائيلية في موقعي صوفا وحوليت برشقات صاروخية

المياه غمرت أكثر من 1250 عقاراً... أضرار كبيرة تسببت بها عاصفة "بابيت" المرعبة والفيضانات تصل إلى المنازل! (صور)

المياه غمرت أكثر من 1250 عقاراً... أضرار كبيرة تسببت بها عاصفة "بابيت" المرعبة والفيضانات تصل إلى المنازل! (صور)

البيت الأبيض: إسرائيل هي من ستقرر خطواتها في غزة لكننا نركز على خيار إطلاق الرهائن