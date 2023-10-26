الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مريض بحاجة الى دم من فئة O- في مستشفى ضهر الباشق. للتبرع: 03859879

آخر الأخبار
2023-10-26 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مريض بحاجة الى دم من فئة O- في مستشفى ضهر الباشق. للتبرع: 03859879
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مريض بحاجة الى دم من فئة O- في مستشفى ضهر الباشق. للتبرع: 03859879

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

بحاجة

مستشفى

الباشق.

للتبرع:

03859879

LBCI التالي
باسيل ناقش موضوعي رئاسة الجمهورية والنازحين السوريين خلال لقائه ماغرو وفرايسن
وزير الخارجية الفلسطيني: حل الدولتين "بات أكثر أهمية من أي وقت مضى"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:36

الجيش الاسرائيلي المتمركز في موقع رويسات العلم يقوم بتمشيط محيط الموقع المذكور بالاسلحة الرشاشة

LBCI
آخر الأخبار
14:25

البيت الأبيض: سنواصل دعم إسرائيل فيما يتعلق بالقدرات والذخائر

LBCI
أخبار دولية
14:14

الجيش الإسرائيلي "سيوسع عملياته البرية هذا المساء" في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:12

حماس تدعو العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:36

الجيش الاسرائيلي المتمركز في موقع رويسات العلم يقوم بتمشيط محيط الموقع المذكور بالاسلحة الرشاشة

LBCI
آخر الأخبار
14:25

البيت الأبيض: سنواصل دعم إسرائيل فيما يتعلق بالقدرات والذخائر

LBCI
أخبار دولية
14:14

الجيش الإسرائيلي "سيوسع عملياته البرية هذا المساء" في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:12

حماس تدعو العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-26

35 قتيلا فرنسيًا في هجمات حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول

LBCI
أخبار لبنان
05:30

ميقاتي جدد مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف عدوانها

LBCI
اخبار البرامج
2023-10-08

أجّلنا بس مكملين "لأنّو سرطان الثدي إنت بتهزميه!"... ترقبوا الحلقة المخصصة بالتوعية حول سرطان الثدي بموعد جديد

LBCI
أخبار دولية
17:25

روسيا تنتقد محادثات سلام مدعومة من أوكرانيا في مالطا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

انطلاقة جديدة لاوركسترا المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شبح الحرب المحتملة تحرك بقوة موضوع الفراغ في قيادة الجيش.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

التكنولوجيا جزء أساسي من حروب اليوم والدرونز احدى وسائلها

LBCI
أخبار دولية
13:51

لازاريني حذر من تداعيات استمرار الحصار

LBCI
أخبار دولية
13:35

Israeled مصطلح جديد يدخل الى القاموس.. ما معناه؟

LBCI
أخبار دولية
13:29

معركة غزة فتحت الباب على مواجهة اميركية - ايرانية.. فهل بدأ التصعيد؟

LBCI
أخبار دولية
13:16

مفاوضات بين حماس وروسيا..

LBCI
أخبار دولية
13:11

رقعة الحرب.. هل تطال القرن الأفريقي؟

LBCI
أخبار دولية
13:07

واشنطن ترد على ١٦ هجوما على قواعدها العسكرية.. لكن بطريقة مختلفة هذه المرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:05

اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا إضافيا

LBCI
خبر عاجل
01:17

انفجار قسطل مياه على اوتوستراد الضبية وزحمة سير على المسلك الشرقي (صور)

LBCI
خبر عاجل
00:38

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش نفذ هجوما بريا بقوات المشاة والمدرعات داخل غزة حيث هاجم أهدافا لحماس ومن المتوقع أن ينسحب قريبا

LBCI
فنّ
04:07

الموت يفجع محمود نصر بعد قصف مطار دمشق

LBCI
خبر عاجل
08:52

مصادر للجزيرة: المفاوضات تسير بشكل متسارع لإنجاز اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية

LBCI
أمن وقضاء
04:14

"الزير" في قبضة شعبة المعلومات.. من هو؟

LBCI
فنّ
05:19

لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة جداً في الهالوين (صور)

LBCI
حال الطقس
01:11

كيف سيكون طقس الـweekend؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More