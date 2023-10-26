وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس أعدت حربًا من أجل ردع إرادتنا للعيش بسلام ونمر بظروف صعبة وحربنا من أجل الحفاظ على الوطن ولا بد من أن ننتصر فيها

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