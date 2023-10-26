رئيس مجلس الوزراء القطري يؤكد في محادثته مع غوتيريش على أهمية تنسيق الجهود لوقف العدوان على غزة

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ايمان الطربلسي للـLBCI: ضرورة العمل على خطة لإدخال المساعدات بطريقة مستدامة إلى غزة وما دخل من المساعدات ليس كافيًا فيجب خلق ضمانات أمنية لموزعي هذه المساعدات