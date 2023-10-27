التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه ضبيه بسبب تسرب المياه على الاوتوستراد ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير في المحلة

"أيها اللبنانيون"... في اليوم العالمي للتراث السمعي البصري: إليكم مجموعة البرامج السياسية التي رافقت الـLBCI في بداياتها!

"أيها اللبنانيون"... في اليوم العالمي للتراث السمعي البصري: إليكم مجموعة البرامج السياسية التي رافقت الـLBCI في بداياتها!

في اليوم العالمي للتراث السمعي – البصري... لا يمكن أن ننسى أنه منذ أن "شرقت شمس الـLBC تغيّر كل الموضوع"! (فيديو)