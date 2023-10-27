كتائب القسام: اسرائيل حاولت فجر اليوم القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع حيث تم اكتشفناها وتصدينا لها ما استدعى تدخل سلاح الجو الاسرائيلي الذي أنقذ القوة ففرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر

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