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وزارة الدفاع الأميركية: لا نريد دخول صراع مع إيران
آخر الأخبار
2023-10-27 | 11:26
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وزارة الدفاع الأميركية: لا نريد دخول صراع مع إيران
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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