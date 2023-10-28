معلومات الـLBCI : اطلاق صاروخ أرض جو من لبنان ضد مسيرة اسرائيلية من دون اصابتها وتم اسقاطه فوق الأراضي اللبنانية وأغارت مسيرة اسرائيلية على نقطة في اقليم التفاح مطلقة عدة صواريخ

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