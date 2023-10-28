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إردوغان: الغرب هو "المذنب الرئيسي" في مجازر غزة

آخر الأخبار
2023-10-28 | 10:11
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إردوغان: الغرب هو &quot;المذنب الرئيسي&quot; في مجازر غزة
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إردوغان: الغرب هو "المذنب الرئيسي" في مجازر غزة

 
 
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