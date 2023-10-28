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الخارجية الكويتية: أي اجتياح بري للاحتلال وسط العزل المتعمد لقطاع غزة سيثبت أنه مصمم على مواصلة جرائمه

آخر الأخبار
2023-10-28 | 14:46
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الخارجية الكويتية: أي اجتياح بري للاحتلال وسط العزل المتعمد لقطاع غزة سيثبت أنه مصمم على مواصلة جرائمه
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الخارجية الكويتية: أي اجتياح بري للاحتلال وسط العزل المتعمد لقطاع غزة سيثبت أنه مصمم على مواصلة جرائمه

 
 
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