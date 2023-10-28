المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنوسع هجماتنا على حماس من البر والبحر والجو

منظمة الصحة العالمية: لا نستطيع الوصول إلى موظفينا ومرافقنا الصحية في غزة ونشعر بالقلق على سلامتهم

منظمة الصحة العالمية: لا نستطيع الوصول إلى موظفينا ومرافقنا الصحية في غزة ونشعر بالقلق على سلامتهم

منظمة الصحة العالمية: نناشد كل من لديه القدرة على الضغط من أجل وقف إطلاق النار أن يتحرك الآن