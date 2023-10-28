اصابة نقيب نيبالي من قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان في بطنه وذراعه اصابة متوسطة نتيجة سقوط قذيفتين من قبل الجيش الاسرائيلي على المركز ٣٣-٨ في بلدة حولا قرب موقع العباد

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