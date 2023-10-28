الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة: ما حصلنا عليه من إمدادات طبية هو نقطة في بحر احتياجات مستشفيات غزة

معلومات للـLBCI: أكثر من 20 قذيفة حارقة يطلقها الإحتلال الإسرائيليّ على خراج اللبونة الناقورة في هذه الأثناء

معلومات للـLBCI: أكثر من 20 قذيفة حارقة يطلقها الإحتلال الإسرائيليّ على خراج اللبونة الناقورة في هذه الأثناء

معلومات الـLBCI : اطلاق صاروخ أرض جو من لبنان ضد مسيرة اسرائيلية من دون اصابتها وتم اسقاطه فوق الأراضي اللبنانية وأغارت مسيرة اسرائيلية على نقطة في اقليم التفاح مطلقة عدة صواريخ