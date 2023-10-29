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o
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قتيل و36 جريحًا في إنفجار خلال تجمع ديني مسيحي في الهند
آخر الأخبار
2023-10-29 | 04:02
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قتيل و36 جريحًا في إنفجار خلال تجمع ديني مسيحي في الهند
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