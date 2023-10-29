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صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة

آخر الأخبار
2023-10-29 | 11:49
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صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة
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صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة

 
 
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