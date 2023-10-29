الجيش الاسرائيلي: في أعقاب الإبلاغ عن إطلاق ثلاثة صواريخ من الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا اليوم هاجمنا منصة الإطلاق التي تم إطلاق النار منها قبل وقت قصير

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