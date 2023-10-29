باسيل لـ"سنة على الفراغ": لا حل الا بالدولتين ونحن مع مبادرة بيروت وبتفكيرنا شعب السلام والاخوة بين البشر وما يهمني هو لبنان وتحييده

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك