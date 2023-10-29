باسيل لـ"سنة على الفراغ": هناك توقيت لغاز لبنان وهم يقومون بتأخيره وأدعو أنه عندما تنتهي هذه الحرب أن يتغير موقع لبنان في موضوع التفاوض على الغاز

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