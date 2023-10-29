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باسيل لـ"سنة على الفراغ" عن موقف الأسد من عودة النازحين السوريين: بالحدّ الأدنى لا يستطيع أن يقول "لا أريد"

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2023-10-29 | 15:59
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باسيل لـ&quot;سنة على الفراغ&quot; عن موقف الأسد من عودة النازحين السوريين: بالحدّ الأدنى لا يستطيع أن يقول &quot;لا أريد&quot;
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باسيل لـ"سنة على الفراغ" عن موقف الأسد من عودة النازحين السوريين: بالحدّ الأدنى لا يستطيع أن يقول "لا أريد"

 
 
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