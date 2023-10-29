القيادي في حركة الجهاد داوود شهاب للجزيرة: المقاومة تمثل الشعب الفلسطيني وتعبر عن واقعه وهو يمثلها وأولوية المقاومة تحرير الأسرى وستحقق ذلك رغم كل ما تتعرض له من خذلان

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