معلومات الـLBCI: العثور على منصة خشبية عليها صاروخ لم ينطلق في وادي خنسا في حاصبيا وتم تفكيكها ونقلها الى أحد المراكز العسكرية

التالي

أبو عماد الرفاعي للـLBCI: إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى لبنان والأردن والمقاومة اللبنانية حريصة على عرقلة هذا المخطط أي أنّها تحمي لبنان