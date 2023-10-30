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معلومات الـLBCI: العثور على منصة خشبية عليها صاروخ لم ينطلق في وادي خنسا في حاصبيا وتم تفكيكها ونقلها الى أحد المراكز العسكرية
آخر الأخبار
2023-10-30 | 04:29
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معلومات الـLBCI: العثور على منصة خشبية عليها صاروخ لم ينطلق في وادي خنسا في حاصبيا وتم تفكيكها ونقلها الى أحد المراكز العسكرية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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