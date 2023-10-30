أبو عماد الرفاعي للـLBCI: كان هناك شبه اتفاق على إخراج الأطفال والنساء الأسرى مقابل وقف العدوان الإسرائيليّ وخروج أسرانا من السجون الإسرائيلية لكنّ إسرائيل عطّلت ذلك بقصفها ليل الأحد

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك