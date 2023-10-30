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الجيش الاسرائيلي يستهدف الحرش بين كفركلا وتل النحاس بثلاث قذائف مدفعية

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2023-10-30 | 10:02
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الجيش الاسرائيلي يستهدف الحرش بين كفركلا وتل النحاس بثلاث قذائف مدفعية
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الجيش الاسرائيلي يستهدف الحرش بين كفركلا وتل النحاس بثلاث قذائف مدفعية

 
 
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