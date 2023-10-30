جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لم أدن ولن أدين حماس فهي قسم من شعب فلسطين ولا أدين الشعب الفلسطيني وأي حركة في العالم لم تقتل مدنيين في الحرب؟

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