جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": في الوقت الراهن أعتقد أنه علينا أن ننسى جهاد أزعور وسليمان فرنجية وعلينا إبتكار الحلول للخروج من هذا الفراغ المدمر

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