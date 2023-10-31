الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و11 جريحأً في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-10-31 | 01:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و11 جريحأً في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم
المروري:
جريحأً
حوادث
الساعات
الـ24
الماضية
التالي
مفاوضات الأسرى مستمرّة... والمقاومة تعيق تقدّم الجيش الإسرائيلي (الأخبار)
ميقاتي يسعى بكل قوة لإبعاد الحرب عن لبنان (الجمهورية)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:36
رئيس وزراء مصر من سيناء: مصر لن تسمح أبدا بأن يُفرض عليها أي وضع ولن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حساب
آخر الأخبار
05:36
رئيس وزراء مصر من سيناء: مصر لن تسمح أبدا بأن يُفرض عليها أي وضع ولن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حساب
0
آخر الأخبار
05:35
رئيس وزراء مصر من سيناء: مستعدون لبذل ملايين الأرواح حتى لا يقترب أحد من أراضينا
آخر الأخبار
05:35
رئيس وزراء مصر من سيناء: مستعدون لبذل ملايين الأرواح حتى لا يقترب أحد من أراضينا
0
فنّ
05:31
بحزن عميق... سلمى حايك تنعى ماثيو بيري وتوجه له رسالة مؤثرة! (صور)
فنّ
05:31
بحزن عميق... سلمى حايك تنعى ماثيو بيري وتوجه له رسالة مؤثرة! (صور)
0
فنّ
05:22
راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!
فنّ
05:22
راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:36
رئيس وزراء مصر من سيناء: مصر لن تسمح أبدا بأن يُفرض عليها أي وضع ولن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حساب
آخر الأخبار
05:36
رئيس وزراء مصر من سيناء: مصر لن تسمح أبدا بأن يُفرض عليها أي وضع ولن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حساب
0
آخر الأخبار
05:35
رئيس وزراء مصر من سيناء: مستعدون لبذل ملايين الأرواح حتى لا يقترب أحد من أراضينا
آخر الأخبار
05:35
رئيس وزراء مصر من سيناء: مستعدون لبذل ملايين الأرواح حتى لا يقترب أحد من أراضينا
0
فنّ
05:31
بحزن عميق... سلمى حايك تنعى ماثيو بيري وتوجه له رسالة مؤثرة! (صور)
فنّ
05:31
بحزن عميق... سلمى حايك تنعى ماثيو بيري وتوجه له رسالة مؤثرة! (صور)
0
فنّ
05:22
راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!
فنّ
05:22
راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-17
سلسلة من الاعتداءات الجنسية في الجزر اليونانية...وإحداها اغتصاب جماعي!
منوعات
2023-08-17
سلسلة من الاعتداءات الجنسية في الجزر اليونانية...وإحداها اغتصاب جماعي!
0
أخبار دولية
18:48
بايدن يريد أن تحدد أميركا القواعد لضبط الذكاء الإصطناعي
أخبار دولية
18:48
بايدن يريد أن تحدد أميركا القواعد لضبط الذكاء الإصطناعي
0
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
0
فنّ
2023-09-14
نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"
فنّ
2023-09-14
نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:07
المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
17:07
المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل
0
رياضة
15:04
تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل
رياضة
15:04
تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل
0
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام
تقارير نشرة الاخبار
15:00
مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
رحل "مسيو أنطوان"
تقارير نشرة الاخبار
14:59
رحل "مسيو أنطوان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات
0
أخبار لبنان
14:55
جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لا أحبّذ الحرب... ولنصرالله أقول: المطلوب ضبط النفس
أخبار لبنان
14:55
جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لا أحبّذ الحرب... ولنصرالله أقول: المطلوب ضبط النفس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
جنود في الصف الأمامي للمواجهة دفعوا دمًا أثناء أداء مهامهم... فكيف تسير يومياتهم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:52
جنود في الصف الأمامي للمواجهة دفعوا دمًا أثناء أداء مهامهم... فكيف تسير يومياتهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
في الضاحية الجنوبية نحب الحياة ولا نخشى الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:50
في الضاحية الجنوبية نحب الحياة ولا نخشى الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:07
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
03:07
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
2
منوعات
10:38
أقامت علاقة مع ابن الـ 13 سنة وهددت عائلته...اليكم التفاصيل!
منوعات
10:38
أقامت علاقة مع ابن الـ 13 سنة وهددت عائلته...اليكم التفاصيل!
3
خبر عاجل
15:43
جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"
خبر عاجل
15:43
جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"
4
خبر عاجل
13:36
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله
خبر عاجل
13:36
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله
5
منوعات
10:25
بصدر مكشوف وشعر أسود... ميريام كلينك تنشر صورا مثيرة بمناسبة الهالوين: "قريبًا سيموت الجميع"! (صور)
منوعات
10:25
بصدر مكشوف وشعر أسود... ميريام كلينك تنشر صورا مثيرة بمناسبة الهالوين: "قريبًا سيموت الجميع"! (صور)
6
منوعات
07:23
بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!
منوعات
07:23
بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!
7
خبر عاجل
15:45
جنبلاط لـ" سنة على الفراغ": اللجنة الخماسية نظريًا كانت واعدة لكن عمليًا لم تخرج بنتيجة فهناك تخل من المملكة وفيتو صريح منها على فرنجية
خبر عاجل
15:45
جنبلاط لـ" سنة على الفراغ": اللجنة الخماسية نظريًا كانت واعدة لكن عمليًا لم تخرج بنتيجة فهناك تخل من المملكة وفيتو صريح منها على فرنجية
8
فنّ
06:02
"ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة"... جورج خباز يودع بطرس فرح: صرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب!
فنّ
06:02
"ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة"... جورج خباز يودع بطرس فرح: صرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More