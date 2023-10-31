النائب السابق فارس سعيد للـLBCI: الامور ليست محصورة بفلسطين واسرائيل وهناك استقطاب غربي كبير ودعم واضح من دول القرار الغربي مع اسرائيل وابتعادٌ واضح لدول عربية

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سعيد للـLBCI: انتشار الاساطيل الاميركية في عرض البحار قال لكلّ من يُحاول أن يُشارك ويُطلّ برأسه في المنطقة "أنا هنا وحسابكم معي وليس مع نتنياهو"