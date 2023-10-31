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سعيد للـLBCI: انتشار الاساطيل الاميركية في عرض البحار قال لكلّ من يُحاول أن يُشارك ويُطلّ برأسه في المنطقة "أنا هنا وحسابكم معي وليس مع نتنياهو"
آخر الأخبار
2023-10-31 | 04:20
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سعيد للـLBCI: انتشار الاساطيل الاميركية في عرض البحار قال لكلّ من يُحاول أن يُشارك ويُطلّ برأسه في المنطقة "أنا هنا وحسابكم معي وليس مع نتنياهو"
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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