سعيد للـLBCI: هذه الحرب طويلة والاولويات الموجودة فيها بالنسبة للغرب ألا تنكسر اسرائيل

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سعيد للـLBCI: حزب الله مضطر لأن يقول أنه متضامن مع غزة ويقوم بعمليات محسوبة لكي لا يسأله أحد "منّي وجرّ" أين كنت عندما احتاجوك في المنطقة؟ وأن يقول أنا حريص على سلام لبنان ولم أدخله بهذه الحرب