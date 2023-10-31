الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سعيد للـLBCI: ادعاء ايران بأنها تحمي القضية الفلسطينية وأنها الى جانب الشعب الفلسطيني"انتهى" وتبيّن أن الشعب الفلسطيني بمفرده والكلّ قد ساوم على دم هذا الشعب

آخر الأخبار
2023-10-31 | 04:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سعيد للـLBCI: ادعاء ايران بأنها تحمي القضية الفلسطينية وأنها الى جانب الشعب الفلسطيني&quot;انتهى&quot; وتبيّن أن الشعب الفلسطيني بمفرده والكلّ قد ساوم على دم هذا الشعب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سعيد للـLBCI: ادعاء ايران بأنها تحمي القضية الفلسطينية وأنها الى جانب الشعب الفلسطيني"انتهى" وتبيّن أن الشعب الفلسطيني بمفرده والكلّ قد ساوم على دم هذا الشعب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للـLBCI:

ادعاء

ايران

بأنها

القضية

الفلسطينية

وأنها

الشعب

الفلسطيني"انتهى"

وتبيّن

الشعب

الفلسطيني

بمفرده

والكلّ

الشعب

LBCI التالي
سعيد للـLBCI: نصرالله سيقول يوم الجمعة لغزة لقد وقفت الى جانبك واستشهد 50 عنصرًا من عناصري وللبنان سيقول أنا لبنانيّ ولست فصيلاً فلسطينيًا لأنني حميت لبنان من الدخول في الحرب
سعيد للـLBCI: حزب الله مضطر لأن يقول أنه متضامن مع غزة ويقوم بعمليات محسوبة لكي لا يسأله أحد "منّي وجرّ" أين كنت عندما احتاجوك في المنطقة؟ وأن يقول أنا حريص على سلام لبنان ولم أدخله بهذه الحرب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:46

معلومات للـLBCI: المقاومة استهدفت مركزاً للجيش الإسرائيلي مقابل مركبا بالصواريخ الموجهة

LBCI
آخر الأخبار
08:37

المتحدث باسم حماس للعربية: إسرائيل ألقت مئات الأطنان من المتفجرات على مناطق سكنية بغزة

LBCI
آخر الأخبار
08:36

قصف إسرائيلي على الأطراف الشرقية لبلدة مركبا

LBCI
آخر الأخبار
08:28

كتائب القسام: ندك آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات من قذائف الهاون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:46

معلومات للـLBCI: المقاومة استهدفت مركزاً للجيش الإسرائيلي مقابل مركبا بالصواريخ الموجهة

LBCI
آخر الأخبار
08:37

المتحدث باسم حماس للعربية: إسرائيل ألقت مئات الأطنان من المتفجرات على مناطق سكنية بغزة

LBCI
آخر الأخبار
08:36

قصف إسرائيلي على الأطراف الشرقية لبلدة مركبا

LBCI
آخر الأخبار
08:28

كتائب القسام: ندك آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات من قذائف الهاون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-14

نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

جمهوريات سوفييتية سابقة تتحرك بعد المشاهد الدموية في غزة

LBCI
منوعات
2023-10-25

خبيرة مواعدة تكشف عن "أسوأ سؤال" يمكن طرحه في الموعد الأول... النتيجة ستفاجئكم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:07

المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
15:04

تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل

LBCI
أخبار دولية
15:02

كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

رحل "مسيو أنطوان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
14:55

جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لا أحبّذ الحرب... ولنصرالله أقول: المطلوب ضبط النفس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

جنود في الصف الأمامي للمواجهة دفعوا دمًا أثناء أداء مهامهم... فكيف تسير يومياتهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

في الضاحية الجنوبية نحب الحياة ولا نخشى الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:07

اليكم أسعار المحروقات اليوم..

LBCI
منوعات
10:38

أقامت علاقة مع ابن الـ 13 سنة وهددت عائلته...اليكم التفاصيل!

LBCI
خبر عاجل
15:43

جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"

LBCI
خبر عاجل
07:38

نيويورك تايمز: بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
13:36

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله

LBCI
منوعات
10:25

بصدر مكشوف وشعر أسود... ميريام كلينك تنشر صورا مثيرة بمناسبة الهالوين: "قريبًا سيموت الجميع"! (صور)

LBCI
خبر عاجل
08:05

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع

LBCI
خبر عاجل
15:45

جنبلاط لـ" سنة على الفراغ": اللجنة الخماسية نظريًا كانت واعدة لكن عمليًا لم تخرج بنتيجة فهناك تخل من المملكة وفيتو صريح منها على فرنجية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More