سعيد للـLBCI: نصرالله سيقول يوم الجمعة لغزة لقد وقفت الى جانبك واستشهد 50 عنصرًا من عناصري وللبنان سيقول أنا لبنانيّ ولست فصيلاً فلسطينيًا لأنني حميت لبنان من الدخول في الحرب

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