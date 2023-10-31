نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض للـLBCI: بعض المدارس يحاول اجبار الاساتذة على التوقيع على عدم تقاضي رواتبهم في حال الحرب أو الوباء أو الاضرابات

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