الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض قتالا ضاريا في الساعات الأخيرة في قطاع غزة

التطوراتُ الامنية في الجنوب مستمرة.. ما هو الموقعُ الاسرائيلي الذي تمّ استهدافُه؟

التطوراتُ الامنية في الجنوب مستمرة.. ما هو الموقعُ الاسرائيلي الذي تمّ استهدافُه؟

المقاومة الاسلامية: اكتشاف كمين لقوة اسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في محيط موقع العاصي ومجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور تقوم باستهدافها بالصواريخ الموجهة ما ادى الى تحقيق اصابات مباشرة فيها وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح