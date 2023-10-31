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كتائب القسام: ندك آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات من قذائف الهاون
آخر الأخبار
2023-10-31 | 08:28
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كتائب القسام: ندك آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات من قذائف الهاون
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