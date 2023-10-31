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المقاومة الإسلامية: ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا بعد ظهر اليوم موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏اصابات مباشرة في تجهيزاته

آخر الأخبار
2023-10-31 | 08:59
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المقاومة الإسلامية: ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا بعد ظهر اليوم موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏اصابات مباشرة في تجهيزاته
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المقاومة الإسلامية: ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا بعد ظهر اليوم موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏اصابات مباشرة في تجهيزاته

 
 
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