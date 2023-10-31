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الجزيرة نقلًا عن مسؤول الإعلام الحكوميّ في غزة: وكالة الأونروا احتجزت المساعدات وقامت بتأخير إدخال الشاحنات إلى غزة

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2023-10-31 | 13:01
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الجزيرة نقلًا عن مسؤول الإعلام الحكوميّ في غزة: وكالة الأونروا احتجزت المساعدات وقامت بتأخير إدخال الشاحنات إلى غزة
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الجزيرة نقلًا عن مسؤول الإعلام الحكوميّ في غزة: وكالة الأونروا احتجزت المساعدات وقامت بتأخير إدخال الشاحنات إلى غزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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