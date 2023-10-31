حكومة بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية الحرب مع حركة حماس، في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الدولة.



وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني، في مؤتمر صحافيّ، إنّ الحكومة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضًا وإدانة للهجوم العدوانيّ وغير المتكافئ الذي يُشن في قطاع غزة."