قطر تحذر من أن توسيع إسرائيل هجماتها على المدنيين سيقوّض جهود الوساطة

حذّرت قطر من أن توسيع إسرائيل هجماتها، في قطاع غزّة، لتشمل أهدافًا مدنية من شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد.



واستنكرت قصف مخيّم جباليا الذي أدى إلى مقتل خمسين شخصًا على الأقل.



ووصفت قصف مخيم جباليا بأنه مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.