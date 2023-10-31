مريضة بحاجة إلى دم من أيّ فئة في مستشفى سيدة المعونات جبيل للتبرع الاتصال على 71618650

بعد فشل شركة الطيران في توفير كرسي متحرك له.. رجل من ذوي الاحتياجات الخاصّة يضطر لجرّ نفسه من الطائرة!

بعد فشل شركة الطيران في توفير كرسي متحرك له.. رجل من ذوي الاحتياجات الخاصّة يضطر لجرّ نفسه من الطائرة!

رئيس وزراء مصر من سيناء: مصر لن تسمح أبدا بأن يُفرض عليها أي وضع ولن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حساب