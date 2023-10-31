البنتاغون: أوستن حث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على مواصلة التقدم في زيادة المساعدات للمدنيين في غزة

المتحدث باسم حماس للجزيرة: الاحتلال يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له

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