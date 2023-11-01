إحصاءات غرفة التحكم: 9 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة

الجيش الإسرائيلي: مقتل 9 جنود إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد للدبابات شمالي غزة أمس

الجيش الإسرائيلي: مقتل 9 جنود إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد للدبابات شمالي غزة أمس

البنتاغون: أوستن حث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على مواصلة التقدم في زيادة المساعدات للمدنيين في غزة