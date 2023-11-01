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28
o
كسروان
28
o
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28
o
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o
البقاع
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إحصاءات غرفة التحكم: 9 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
آخر الأخبار
2023-11-01 | 01:16
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إحصاءات غرفة التحكم: 9 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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